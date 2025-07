Dazi, continuano i negoziati Usa e Ue: vicino accordo al 15%

Si avvicina il 1° agosto, la scadenza fissata da Donald Trump sui negoziati sui dazi globali. In caso non si dovesse raggiungere nessun accordo tra Usa e Ue prima della scadenza, nei confronti dell’Unione Europea scatteranno tariffe del 30%. Sarebbe vicina, però, l’intesa che vedrebbe i dazi al 15% e una serie di esenzioni reciproche per alcuni prodotti o settori.

VICINI A UN POSSIBILE ACCORDO – Stando a quanto riportato da alcune fonti diplomatiche, al termine della riunione tra gli ambasciatori, Washington e Bruxelles starebbero giungendo a una trattativa che prevederebbe tariffe generalizzate al15%. All’interno di quel 15% rientra anche la cosiddetta clausola della “nazione più favorita” (MFN), utilizzata da Ue e Usa per garantire condizioni eque nel commercio e finora responsabile di tariffe medie reciproche del 4,8%. Tuttavia, la Commissione Europea potrebbe decidere di eliminarla per alcuni prodotti.

“Ancora la trattativa è in corso quindi è difficile fare previsioni. Il 15% era una delle proposte degli americani, un dazio piatto per tutti. Però la trattativa è aperta”, ha così sottolineato Antonio Tajani, ministro degli Esteri.

Nonostante l’accordo sembra vicino, “la decisione finale spetta a Trump”. È possibile, infatti, che le trattative possano finire con un ‘no deal’ e questo porterebbe a uno scontro commerciale tra i due storici partner. In caso non si raggiungesse un’intesa, l’Ue si prepara a una contromisura.

La Commissione Europea ha pronto un piano che prevede l’unione di due liste di beni americani, per un valore di 93 miliardi di euro, che resterebbe sospeso fino al 7 agosto. Resta sul tavolo anche l’ipotesi di attivare lo strumento di anticoercizione, noto come “bazooka”, che prevede misure ritorsive come restrizioni ai servizi digitali, esclusione dagli appalti pubblici, blocco degli investimenti esteri diretti e altre sanzioni commerciali.