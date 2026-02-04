DAZN, Federica Zille: “Nel Napoli c’è un calciatore scontento dal giorno uno”

Arrivato a Napoli con grandi aspettative e un investimento importante da circa 30 milioni di euro, Sam Beukema doveva rappresentare uno dei pilastri del nuovo corso azzurro. Un difensore affidabile, fisico e con esperienza internazionale, chiamato a dare solidità a un reparto che negli ultimi mesi ha vissuto più di una difficoltà. Il centrale olandese ha trovato poco spazio, collezionando soprattutto panchine e apparizioni sporadiche.

Le gerarchie sembrano già ben definite e Beukema, almeno per ora, non è riuscito a scalzarle, rimanendo spesso ai margini delle scelte tecniche. A rendere il quadro ancora più delicato sono le parole riportate dall’inviata DAZN Federica Zille, intervenuta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Secondo la giornalista, il calciatore sarebbe scontento della sua situazione attuale, un malumore comprensibile per chi è arrivato con l’idea di essere protagonista e si ritrova invece a osservare i compagni dalla panchina.

“In questa rosa c’è uno scontento dal giorno uno, parlo di Sam Beukema, che si aspettava sicuramente di giocare di più, ma decide Conte con la sua gestione”, ha dichiarato. Il Napoli, dal canto suo, è chiamato a gestire con attenzione un investimento così oneroso.

Beukema resta un profilo di valore, ma il tempo inizia a diventare un fattore: senza continuità e fiducia, anche il miglior acquisto rischia di trasformarsi in un’occasione mancata. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa storia potrà cambiare rotta o se il rapporto tra il difensore e l’ambiente azzurro resterà segnato da aspettative non mantenute.