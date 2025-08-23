De Bruyne: “Qui a Napoli il modo di lavorare è diverso, non devono adattarsi a me”

Il Napoli conquista tre punti preziosi sul campo del Sassuolo, imponendosi con personalità e mostrando fin da subito un atteggiamento convincente. La squadra ha dato segnali positivi anche sotto il profilo tattico, con i Fab Four che hanno già iniziato a trovare la giusta sintonia. Tra i protagonisti della vittoria ci sono stati Scott McTominay e Kevin De Bruyne, autori dei due gol decisivi che hanno chiuso la gara. Entrambi hanno espresso grande soddisfazione per il risultato e per la propria prestazione, sottolineando però l’importanza di mantenere alta la concentrazione sugli obiettivi stagionali.

Il centrocampista scozzese ha evidenziato quanto fosse fondamentale iniziare con il piede giusto, ricordando lo spirito mostrato già in preseason. Ha parlato della presenza di De Bruyne come di un valore aggiunto per tutto il gruppo, rimarcando la necessità di rimanere umili e uniti.

Il fuoriclasse belga, invece, ha messo in luce il processo di adattamento che sta vivendo in azzurro. Ha spiegato come il contesto di squadra sia molto compatto e positivo, condizione ideale per inserirsi al meglio. Pur felice per il gol, ha sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento, con l’obiettivo di replicare e possibilmente superare i successi della scorsa stagione.

Queste le dichiarazioni dell’ex Manchester City: “Il gol é stato un bel momento, ho calciato in una zona di pericolo, poi per fortuna nessuno l’ha toccata. Qui è molto diverso il modo di lavorare, ma sono io che mi devo adattare, non loro a me. Vedo quanto sono compatti col gruppo, è molto importante un contesto del genere. Oggi potevamo fare meglio, ma quello che abbiamo fatto l’anno scorso va replicato. Una frase in italiano? Comprendo l’italiano, ma non lo parlo ancora!”