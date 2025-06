De Bruyne al Napoli, è tutto fatto ma anche Gabri Veiga saltò a trasferimento ultimato: nodo diritti d’immagine?

Kevin De Bruyne alla SSC Napoli è ancora un affare da ufficializzare. Dopo i vari annunci di questi giorni, la trattativa non è ancora conclusa ed emergono i soliti problemi legati ai diritti d’immagine. Di seguito uno stralcio del giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio sito web.

“Slitta ancora la firma di Kevin De Bruyne con il Napoli. Restano da sistemare alcuni dettagli tra il centrocampista belga e il club azzurro, legati ai diritti d’immagine. Dopo le nove stagioni la maglia del Manchester City, il futuro del classe ’91 potrebbe essere in Italia. In questi anni, l’ex Wolfsburg ha contribuito ai successi dei Citizens con ben 108 gol e 177 assist in 422 partite”.

Da giorni si parla di una trattativa ormai conclusa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Eppure, il calciatore è partito per il ritiro della Nazionale belga e non potrà firmare il contratto prima del 10 giugno, ultimo giorno di sessione di calciomercato di giugno prima dell’apertura di inizio luglio.

Esperti di mercato confermano che la trattativa è ferma solo per dettagli burocratici, gli stessi che in passato hanno visto far sfumare diversi calciatori dati già per certo al club partenopeo. Fino all’annuncio di Aurelio De Laurentiis tramite X, nulla è certo e bisognerà attendere. Nel frattempo, dal Belgio arrivano le dichiarazione del padre di De Bruyne che fanno preoccupare il popolo partenopeo.

Conferme su De Bruyne sono arrivate anche da Fabrizio Romano. Lo stesso giornalista, però, non sempre è risultato impeccabile sul Napoli come su altri club. In passato, infatti, dava per fatto il trasferimento di Gabri Veiga in azzurro, calciatore che poi non ha mai messo piede in Campania.