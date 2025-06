De Bruyne al Napoli, il padre frena: o si chiude entro il 10 giugno o la trattativa rischia di sfumare?

Da giorni si parla di una trattativa ormai conclusa tra il Napoli e Kevin De Bruyne. Eppure, il calciatore è partito per il ritiro della Nazionale belga e non potrà firmare il contratto prima del 10 giugno, ultimo giorno di sessione di calciomercato di giugno prima dell’apertura di inizio luglio.

Esperti di mercato confermano che la trattativa è ferma solo per dettagli burocratici, gli stessi che in passato hanno visto far sfumare diversi calciatori dati già per certo al club partenopeo. Fino all’annuncio di Aurelio De Laurentiis tramite X, nulla è certo e bisognerà attendere. Nel frattempo, dal Belgio arrivano le dichiarazione del padre di De Bruyne che fanno preoccupare il popolo partenopeo.

Conferme su De Bruyne sono arrivate anche da Fabrizio Romano. Lo stesso giornalista, però, non sempre è risultato impeccabile sul Napoli come su altri club. In passato, infatti, dava per fatto il trasferimento di Gabri Veiga in azzurro, calciatore che poi non ha mai messo piede in Campania.

KEVIN DE BRUYNE ALLA SSC NAPOLI, IL PADRE FRENA IL TRASFERIMENTO IN CAMPANIA: “TRATTATIVE ANCORA IN CORSO, OLTRE AL NAPOLI CI SONO ALTRE SITUAZIONI”

Queste le dichiarazioni del padre di De Bruyne: “Dove giocherà è una domanda che ogni tifoso di calcio si pone. Non esiste ancora una risposta a questa domanda. Le trattative sono ancora in corso, in diverse direzioni. Per noi è difficile dire qualcosa al riguardo”.

“Napoli? Al momento ci sono anche altre situazioni. Kevin sta valutando tutto e poi dovrà prendere la decisione più importante da solo, sperando che sia quella in cui sarà più felice”, ha concluso il padre del centrocampista ormai ex Manchester City.