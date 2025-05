De Bruyne al Napoli: il sogno azzurro prende forma tra cifre e ambizioni

Il Napoli sta lavorando per portare Kevin De Bruyne in azzurro, approfittando della scadenza del contratto del centrocampista belga con il Manchester City il prossimo 30 giugno

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già incontrato il giocatore a Manchester, illustrando il progetto partenopeo e sottolineando l’opportunità di continuare a competere ad alti livelli in Europa. Attualmente, De Bruyne percepisce circa 13,5 milioni di euro netti a stagione al City, una cifra fuori portata per il Napoli. Tuttavia, il club azzurro avrebbe proposto un contratto biennale con un ingaggio compreso tra gli 8 e i 9 milioni di euro netti annui, bonus inclusi. Un dettaglio che potrebbe favorire la trattativa è l’assenza di un agente da parte del giocatore, eliminando così le commissioni e semplificando le negoziazioni.

De Bruyne, a 33 anni, sembra orientato a proseguire la carriera in Europa, rifiutando per ora le offerte economicamente più vantaggiose provenienti da Arabia Saudita e MLS . La possibilità di giocare nuovamente in Champions League e di ritrovare il connazionale Romelu Lukaku, già a Napoli, rappresentano motivazioni significative per il belga.

Trattativa complessa

Il Napoli, attualmente in testa alla Serie A, punta a rafforzare ulteriormente la rosa per consolidare la propria posizione tra le big europee. L’arrivo di De Bruyne sarebbe un colpo di mercato straordinario, sia dal punto di vista tecnico che mediatico, e confermerebbe le ambizioni del club sotto la guida di Antonio Conte.

La trattativa è in corso e, sebbene complessa, le parti sembrano avvicinarsi. L’eventuale arrivo di De Bruyne rappresenterebbe un segnale forte delle intenzioni del Napoli di competere ai massimi livelli, offrendo al giocatore un palcoscenico ideale per continuare a brillare nel calcio europeo.