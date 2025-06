De Bruyne al Napoli: tra ritardi medici e “cavilli” contrattuali

Kevin De Bruyne a Napoli? Il sogno continua e, nonostante qualche intoppo, resta ben saldo. L’ex stella del Manchester City è ormai vicinissima a intraprendere una nuova avventura in maglia azzurra. Un affare che non smette di far sognare i tifosi napoletani.

Stallo sulle visite mediche

Secondo le ultime indiscrezioni, le visite mediche di De Bruyne – previste presso la clinica romana di Villa Stuart – potrebbero subire dei ritardi. Il motivo è legato alla necessità di risolvere alcuni cavilli presenti nel contratto, un documento articolato e composto da circa 80 pagine. Nulla di preoccupante secondo gli addetti ai lavori, con Aurelio De Laurentiis che rimane fiducioso circa una risoluzione a breve.

Dettagli legali e diritti d’immagine

I problemi non sono legati a condizioni fisiche o sanitarie, ma a questioni burocratiche e contrattuali, in particolare ai diritti d’immagine. Lo staff legale del giocatore e quello del Napoli stanno lavorando per limare le ultime clausole. Con il rientro del centrocampista belga dagli impegni con la Nazionale, si conta di arrivare alla firma definitiva.

Quando andranno in scena le visite

Le visite mediche, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbero svolgersi tra martedì e mercoledì. In quella sede, De Bruyne dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a chiudere la trattativa non appena il calciatore sarà libero dagli impegni con il Belgio.

Fumata bianca in vista, annuncio in grande stile

Secondo diversi esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano, la trattativa è ormai alle battute finali. Il Napoli è fiducioso e prepara un annuncio in grande stile. De Laurentiis ha affermato pubblicamente che mancano solo alcuni dettagli e poi si potrà procedere con la comunicazione ufficiale alla stampa e ai tifosi.

Nuova veste tattica: l’azzurro dopo il City

De Bruyne, che si libererà dal Manchester City a parametro zero a fine giugno, è stato individuato dal Napoli come il rinforzo ideale per il centrocampo. Dopo anni ad altissimo livello in Premier League, il belga potrebbe rappresentare la nuova stella del calcio italiano. Un colpo che, insieme a profili come Lukaku, consoliderebbe la dimensione internazionale del club partenopeo.

Prossimi passi da monitorare

Fine giugno: rescissione ufficiale con il Manchester City

Martedì o mercoledì: visite mediche e firma del contratto

A seguire: presentazione ufficiale a Napoli con evento dedicato

Il Napoli si prepara a compiere un ulteriore salto di qualità. Le ultime formalità non sembrano destinate a frenare quello che ormai appare un matrimonio sportivo tra un campione assoluto e una piazza appassionata. L’azzurro è pronto ad accogliere un altro grande nome della scena mondiale.