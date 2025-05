De Bruyne alla SSC Napoli, Repubblica annuncia: “È arrivato il via libera di Aurelio De Laurentiis”

La notizia dell’accostamento di Kevin De Bruyne alla SSC Napoli ha mandato in estasi i tifosi napoletani. A rivelare l’indiscrezione è stato Gianluca Di Marzio. A lui, si sono susseguite una serie di conferme, tra cui anche quella di Alfredo Pedullà, il quale, su X ha scritto: “De Bruyne a Napoli è una cosa che può andare fino in fondo”.

“Il retroscena importante: nell’ultima settimana la signora De Bruyne è stata segretamente in città per visitare un paio di appartamenti. Quindi la disponibilità è totale, il Napoli pronto a offrire un biennale con opzione”.

KEVIN DE BRUYNE ALLA SSC NAPOLI, ARRIVA IL VIA LIBERA DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS: OK ALLA CHIUSURA DELL’ACQUISTO A PARAMETRO ZERO DEL CENTROCAMPISTA DEL MANCHESTER CITY

Conferme circa il possibile arrivo del centrocampista belga al Napoli arrivano anche da altri quotidiano, tra cui Repubblica. Proprio quest’ultimo, infatti, rivela che da parte di Aurelio De Laurentiis sarebbe arrivato il via libera per affondare il colpo a parametro zero e definire la trattativa per regalare ad Antonio Conte uno dei centrocampisti più forti e con la maggiore esperienza a livello internazionale.