domenica, Ottobre 12, 2025
Giovanni Di Lorenzo, leader silenzioso di Napoli e Italia: ora se lo gode anche Rino Gattuso

Gennaro Gattuso, Foto dal suo Profilo Instagram
Giovanni Di Lorenzo è oggi uno dei simboli del Napoli e un punto fermo della Nazionale Italiana. La sua carriera rappresenta l’esempio di come dedizione, lavoro quotidiano e spirito di sacrificio possano portare un calciatore a livelli altissimi. Ha conquistato la fiducia di compagni, allenatori e tifosi con la costanza e l’umiltà.

Dopo le esperienze con Empoli e Reggina, Di Lorenzo approda al Napoli nel 2019. Fin dai primi mesi mostra solidità difensiva e qualità nell’accompagnare l’azione offensiva, qualità che lo rendono subito imprescindibile. Tra gli allenatori che ne hanno maggiormente apprezzato il valore c’è stato Rino Gattuso.

L’ex tecnico azzurro, noto per il suo carattere esigente e la ricerca della grinta nei suoi giocatori, ha sempre parlato con grande rispetto di Di Lorenzo, considerandolo un calciatore completo e affidabile. Gattuso vedeva in lui non soltanto un terzino capace di coprire la fascia con continuità, ma anche un leader silenzioso, capace di dare equilibrio e sicurezza al reparto difensivo.

Non è un caso che già sotto la sua gestione, Di Lorenzo abbia iniziato a essere percepito come uno dei pilastri dello spogliatoio partenopeo. Nominato capitano del Napoli, Di Lorenzo incarna perfettamente lo spirito della squadra: niente clamore eccessivo, ma tanto lavoro, umiltà e disciplina.

