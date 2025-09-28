De Bruyne, polemiche per la sostituzione: le motivazioni dello sfogo e la decisione di mister Conte

La sconfitta del Napoli contro il Milan non è stata l’unica nota stonata della serata di San Siro. Nel corso del secondo tempo, infatti, Antonio Conte ha deciso di sostituire Kevin De Bruyne, scelta che ha immediatamente acceso i riflettori per la reazione del centrocampista belga.

Il fuoriclasse azzurro, visibilmente contrariato, ha mostrato tutta la sua disapprovazione non appena ha visto il numero comparire sul tabellone. Una serie di gesti plateali e un atteggiamento polemico hanno messo in evidenza il suo malcontento, sottolineato da alcune parole in inglese pronunciate con tono acceso.

Senza azzardare interpretazioni di labiale, la scena è comunque apparsa chiara: De Bruyne non ha accettato serenamente la sostituzione. La sua mimica, lo sguardo e i movimenti hanno reso lampante l’irritazione, prima che il calciatore si accomodasse in panchina tra lo stupore dei presenti.

Questo episodio rischia di diventare un tema caldo nei prossimi giorni. La gestione delle stelle, infatti, sarà cruciale per mantenere compatto lo spogliatoio e per non lasciare che tensioni individuali incrinino il percorso del Napoli in campionato. Nonostante la sua esperienza, KDB voleva continuare a giocare per pareggiare almeno la partita. Antonio Conte, nello spogliatoio, gli ricorderà di mantenere uno spirito professionale ed evitare comportamenti poco consoni.