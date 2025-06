De Bruyne, la Juventus ha provato lo sgambetto al Napoli. Il centrocampista: “Voglio solo gli azzurri”

La SSC Napoli ha deciso di puntare su Kevin De Bruyne. Il centrocampista del Manchester City ha concluso la sua avventura in Premier League dopo oltre dieci anni e vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione, con Antonio Conte pronto a farlo diventare il nuovo perno del centrocampo.

Quando la trattativa era già in fase avanzata, c’è stato un tentativo da parte della Juventus, in quei giorni ancora diretta da Cristiano Giuntoli. Il centrocampista belga, saputa la notizia, non ne ha voluto sapere nulla, neanche entrare in contatto con i vertici bianconeri pronti ad illustrare la proposta.

DE BRUYNE ALLA SSC NAPOLI, LA JUVENTUS HA PROVATO A ROVINARE I PIANI DEL CLUB PARTENOPEO: IL CENTROCAMPISTA HA PRONTAMENTE RIFIUTATO QUALSIASI CONTATTO CON I BIANCONERI

De Bruyne aveva già dato parola al Napoli ed ha deciso di rifiutare prontamente i bianconero, interrompendo qualsiasi possibilità di ingaggio della Juventus: “Voglio solo il Napoli”, il messaggio fatto recapitare dal giocatore secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport.