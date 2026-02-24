De Bruyne si prepara al rientro: spunta la data per rivederlo in campo

Il Napoli è pronto a riaccogliere Kevin De Bruyne dopo un lungo periodo lontano dai campi a causa dell’operazione e della successiva riabilitazione. Il centrocampista belga è rientrato nelle ultime ore in città, dove continuerà il percorso di recupero sotto lo sguardo attento dello staff medico azzurro, con l’obiettivo di tornare disponibile il prima possibile. L’ex Manchester City non scende in campo dallo scorso ottobre per via dell’infortunio occorsogli mentre calciava il rigore contro l’Inter.

La fase finale del recupero si svolgerà quindi all’ombra del Vesuvio, permettendo all’allenatore Antonio Conte di monitorare quotidianamente le condizioni del giocatore. L’entusiasmo attorno al suo ritorno cresce, perché la squadra spera di riavere presto uno dei suoi elementi più esperti e determinanti in vista della parte conclusiva della stagione.

In un primo momento, la gara contro il Lecce, prevista a metà marzo, sembrava rappresentare la data ideale per il rientro ufficiale. Lo staff tecnico aveva individuato quella sfida come obiettivo realistico, considerando i tempi necessari per recuperare pienamente ritmo partita e condizione atletica dopo lo stop prolungato.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono uno scenario ancora più ottimistico. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, De Bruyne potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida contro il Torino dell’8 marzo, anche solo per accomodarsi inizialmente in panchina e riassaporare il clima gara.

Un eventuale rientro anticipato rappresenterebbe un segnale importante per tutto l’ambiente azzurro. Anche pochi minuti o una semplice convocazione darebbero fiducia alla squadra e ai tifosi, offrendo a Conte una risorsa preziosa in vista del decisivo finale di stagione in cui il Napoli lotterà per riassicurarsi un posto in Champions League.