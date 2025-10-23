De Bruyne via da Napoli già a gennaio: l’indiscrezione bomba lanciata da Sparnelli

Massimo Sparnelli ha lanciato una clamorosa indiscrezione: Kevin De Bruyne potrebbe salutare Napoli già a gennaio. Il talento belga potrebbe finire anticipatamente la sua avventura partenopea

Kevin De Bruyne via da Napoli?

Impatto buono per il talento belga nel campionato italiano, ma periodo non propriamente ottimale per la squadra. Il centrocampista ex Manchester City, infatti, non riesce ad incidere come vorrebbe già da qualche partita, così come il Napoli non riesce anche ad esprimersi al meglio.

Sono arrivate 4 sconfitte nell’ultimo mese, con ora un’allarme enorme a Napoli. I campioni d’Italia rischiano grosso e devono rialzarsi. Addirittura c’è chi sta dando come per lontano dai partenopei Kevin De Bruyne, con una cessione che sarebbe bella che pronta già per gennaio.

Cessione in vista?

La possibilità, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe. Il calciatore belga non si è ancora integrato del tutto e il periodo turbolento starebbe facendo fare valutazioni effettive. Massimo Sparnelli, lo abbiamo letto tutti nelle ultime ore, ha lanciato la notizia di un suo possibile addio. Ma è possibile davvero che Kevin De Bruyne possa andare via? Sì, potrebbe accadere.

Stando a quanto raccolto da noi, la possibilità che accada a gennaio non è così elevata ma non totalmente da scartare. Che vada via in estate è già qualcosa di più concreto, considerando che il ritorno nella sua Drongen vorrebbe farlo. Questo, quindi, significherebbe tornare a giocare al Gent – dove ha mosso i primi passi tra le giovanili – o se proprio volesse avvicinarsi anche soltanto, nella squadra dove ha debuttato tra i professionisti: il Genk. Non da scartare, però, squadre altrettanto blasonate nel calcio belga come Anderlecht (dove potrebbe finire anche Romelu Lukaku) o il Club Brugge.