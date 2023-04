De Gea può salutare, lo United pensa a Szczesny?

Al Manchester United potrebbe rinnovare il contratto a David de Gea, anche se sembra ci sia in corso una mossa per Wojciech Szczesny

Sebbene De Gea sia stato un pilastro dei Red Devils dopo il suo arrivo nel 2011 e abbia battuto il record di clean sheet di tutti i tempi del club in questa stagione, ci si interroga sul suo futuro. Non sono stati ancora concordati nuovi termini con il portiere spagnolo, il che significa che potrebbe essere libero e lo United è stato collegato a diverse opzioni alternative per occupare il posto di numero 1, tra cui l’ex stella dell’Arsenal Szczesny della Juventus.

Parola di un ex

L’ex difensore dello United Parker, come riportato da Goal, ha detto sulla questione: “David De Gea è un portiere di prima classe e non vedo alcun motivo per cui il Manchester United dovrebbe sostituirlo in questo momento. Credo che il club dovrebbe approfittare dell’opzione che ha per prolungare il suo contratto di un altro anno. Non so se gli farei un nuovo contratto in questo momento, ma si è guadagnato il diritto di avere almeno un altro anno come prima scelta per dimostrare il suo valore e se continuerà a fare bene potrà ottenere il prolungamento del contratto.

Per me De Gea è uno dei migliori portieri al mondo, anche se si parla male della sua distribuzione, ma questo non è importante. Guardate quanti errori hanno fatto Allison ed Ederson in questa stagione, ma sembra che non sia importante perché sono bravi a passare la palla. Ma mettiamola così… Provate a mettere Varane o Eriksen in porta, allora il Man United avrebbe il miglior distributore di tutte le squadre, ma quante parate farebbero?

L’importante è fare parate e l’antica frase “se sei in dubbio, calcia fuori” è ancora valida per i portieri, secondo me. E non c’è modo di sbarazzarsi di lui. Non possono farlo. Il sentimento non dovrebbe essere un fattore decisivo, ma nel suo caso credo che possa avere un ruolo, visto che è stato qui per molti anni e ha anche vinto una Premier League sotto Sir Alex Ferguson“.

Poi termina: “Si è parlato di Wojciech Szczesny, che non è mai stato un grande portiere all’Arsenal ma che ha deciso di trasferirsi alla Juventus per mettere qualcosa nel suo curriculum. Non è un giocatore che potrebbe migliorare il Man United e non è sicuramente migliore di David De Gea. In questo momento De Gea non ha nessuno che lo spinge, visto che Tom Heaton e Jack Butland accetteranno sempre di sedersi in panchina, il che è strano ma è così che sono i portieri, anche se è strano. Quindi, posso capire perché si stia pensando di portare un portiere, ma se il club decide di farlo deve essere un portiere più giovane che possa prendere il posto di De Gea quando sarà il momento giusto“.