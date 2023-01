De Girolamo, molestie: “L’ho spinto contro il muro”

La De Girolamo ha di recente parlato a Ciao Maschio di una situazione passata abbastanza incresciosa per lei

Nunzia De Girolamo è tornata a parlare attraverso Ciao Maschio, trasmissione in cui si sofferma sull’universo maschile svelandone i lati nascosti e più oscuri. Proprio su questo universo ha svelato qualcosa di impensabile.

L’ex esponente di Forza Italia ha parlato di molestie passate subite, con le dichiarazioni che sono state raccolte da Libero. La ex politica ha parlato ai microfoni de “La Stampa” di questa situazione.

Cosa ha raccolto Libero

La ex esponente di Forza Italia ha subito “molte più molestie in politica che nel mondo dello spettacolo”. Raggiunta da La Stampa l’ex deputata ha ammesso: “Attenzioni da parte di chi proprio non potevo immaginare. Ho reagito, una volta spingendo contro il muro l’uomo che mi aggrediva e dall’alto del mio 1.80 non è stato difficile, altre volte ho fatto finta di non capire, tentando poi di non rivedere quelle persone“.

Poi aggiunge: “I dati sono in crescita, parlarne aiuta anche chi teme di denunciare. Combattere il pregiudizio nei confronti del mondo femminile che si afferma professionalmente. Una bella carriera deve significare per forza un’andata a letto con un uomo. Mentalità che porta violenza“. Di certo rivelazioni pesanti e che faranno sicuramente discutere.

Su se stessa ha detto: “Lunatica, che per me è un difetto. Determinata, perché non mi arrendo mai. E poi, forse, sensibile, un lato di me che spesso nascondo visto che è un elemento di forza che in un certo contesto sociale può diventare una debolezza. Spesso mio marito (il senatore del Pd Francesco Boccia, ndr) mi chiede se possiamo scendere da queste montagne russe che hanno dei picchi altissimi e bassissimi: gli faccio, però, notare che, quando la linea dell’elettrocardiogramma è piatta, vuol dire che sei morto“.