De Jong fa tremare la Juventus: “De ligt al Barcellona tra pochi anni”

De Jong e de Ligt sono stati i due grandi protagonisti della cavalcata dell’Ajax in Champions nella passata stagione. In estate, però, entrambi hanno lasciato i Lancieri per accasarsi rispettivamente al Barcellona e alla Juventus. Il centrocampista, in una recente intervista concessa a De Telegraaf, ha chiamato de Ligt al Barça, ecco un estratto delle dichiarazioni:

“La Liga è stata davvero la competizione più forte in passato, lo si è visto anche nelle competizioni europee in cui i club spagnoli sono andati lontano e hanno vinto i migliori premi in Champions ed Europa League. La Premier ha riconquistato forza negli ultimi anni. La Liga resta migliore da un punto di vista tecnico, ma penso che il campionato inglese sia a un livello leggermente più alto in termini di intensità”.

De Ligt? “Ha fatto la scelta giusta e sta facendo bene a Torino, ma questo non cambia il fatto che potrà venire al Barcellona tra pochi anni”.

Sulla cavalcata in Champions con l’Ajax: “Gli ultimi secondi della semifinale contro il Tottenham mi perseguitano da molto tempo. L’eliminazione sembra ancora ingiusta e inutile. Il nostro cammino e le nostre clamorose vittorie in casa del Real Madrid e della Juventus avrebbero dovuto essere incoronate con la finale di Champions. Il 2019 sarebbe stato ‘Perfetto’ in una parola, perché nessuno pensava che una squadra olandese potesse mai arrivare così lontano”.