De Jong non incanta. La Juventus in agguato

Frenkie De Jong sembrerebbe essere in procinto di lasciare il Barcellona. Dalla Spagna danno la Juventus come favorita

Sembrerebbe essere arrivata ai titoli di coda l’avventura di Frenkie De Jong al Barcellona. Almeno, stando a quanto riportano le voci di calciomercato. L’ex Ajax non sta offrendo prestazioni di altissimo livello, avendo segnato solo 3 gol e fatto 2 assist in 31 presenze in stagione.

Il percorso travagliato del Barcellona quest’anno non favorisce di certo il giocatore. Contro il Napoli si è visto addirittura impiegato in un ruolo più difensivo. Nonostante la sua forte solita predisposizione ad essere ben più utile in fase di costruzione di gioco. Il calciatore da difatti il suo meglio come centrocampista centrale, con un ruolo ben più efficace nel rompere le linee avversarie. Per lui ora si apre dunque il mercato.

Si riforma la coppia d’oro con De Ligt?

Stando a quanto riportato da fichajes.com, la Juventus sarebbe balzata in pole per il calciatore olandese. Il Chelsea sembrerebbe essersi defilato nella corsa al calciatore della nazionale oranje, lasciando terreno libero per i bianconeri.

La Juventus potrebbe provare l’assedio nella prossima estate, arrivando ad offrire i 70 milioni richiesti dagli spagnoli per liberarsi del calciatore. Barcellona che monetizzerebbe ben volentieri, specialmente visto il periodo di magra e la voglia di buttarsi su Haaland. Inoltre, i blaugrana sembrerebbero essere intenzionati a puntare maggiormente sui talenti della cantera. Provando a ripetere ciò che fu fatto anni e anni fa con Xavi, Iniesta e Busquets.

De Jong in bianconero ritroverebbe De Ligt, che sembrerebbe però essere in procinto di andarsene. Un arrivo dell’ex compagno dei tempi dell’Ajax potrebbe essere una spinta in più per restare ancora alla Juventus. I bianconeri nelle ultime settimane starebbero tentando di rinnovare il contratto del difensore olandese, provando a discutere la clausola di rescissione. De Jong potrebbe essere la svolta?