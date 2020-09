De Laurentiis avrebbe minacciato Milik di metterlo fuori rosa

Dopo l’acquisto di Victor Osimhen, il Napoli adesso deve risolvere urgentemente la questione Arek Milik che è uno dei prossimi partenti. Al 99% il polacco dovrà trovarsi un’altra destinazione e una nuova casacca. Si era parlato della Juventus e della Roma, ma al momento, non ci sono offerte concrete.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis, prima di metterlo sul mercato, aveva già provato a rinnovare il suo contratto pur senza esito giacché il numero 99 ha rifiutato diverse volte ogni proposta di rinnovo contrattuale con il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il patron partenopeo si sarebbe già rivolto al suo tesserato in termini abbastanza duri addirittura minacciandolo di metterlo fuori rosa: “De Laurentiis gi ha detto già a muso duro che è pronto a metterlo fuori rosa – cosa non possibile per regolamento, ma al tempo stesso aiuta a capire l’aria che tira”.

L’allenatore Gennaro Gattuso aveva dichiarato poche settimane fa che ormai il ciclo di Milik al Napoli è finito e che per sostituirlo c’è stato bisogno di un’operazione onerosa come quella di Osimhen: “Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Arek sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto difficile”.

Quasi impossibile, dunque, pensare a una ricucitura tra le due parti: Arek Milik è ormai un separato in casa e ha già le valigie fuori le porte del centro di Castel Volturno: ci sarà solo da capire se continuerà a giocare in Serie A o se verrà ceduto all’estero.