De Laurentiis e quella frase sugli scontenti che potrebbero andare via

Il Napoli del presidente De Laurentiis nella serata di ieri ha festeggiato il terzo scudetto della storia azzurra allo stadio Diego Armando Maradona. La festa iniziata alla Dacia Arena negli scorsi giorni è proseguita in casa dove ad accogliere la squadra c’era uno stadio pieno.

Ecco le parole dell’imprenditore: “Ora non ci dobbiamo più fermare, tutto questo è meraviglioso, come direbbe Domenico Modugno. Lo scudetto spero sia inizio del cambiamento e spero che i miei collegano lo capiscano. Mercato? I protagonisti che funzionano non si cambiano mai, poi ci sono quelli che non sono contenti e visto che non tratteniamo gli scontenti troveremo altri entusiasti. Kvaratskhelia? Non si muove. Neppure Osimhen si tocca”.

Parole forti quelle del presidente perché, stando a quanto rilevato, nessuno dei calciatori della rosa azzurra si è mai detto scontento. Sicuramente c’è chi ha giocato meno e non è da escludere che vogliano sedersi al tavolo delle trattative per capire il proprio futuro.

Tra questi ci sono Demme, Zielinski e Lozano che sono in scadenza di contratto e Gaetano, Bereszyński, Ostigard e Zerbin che hanno giocato meno del previsto. A questi si aggiungono Raspadori e Simeone che, al contrario, sicuramente resteranno per crescere in maglia azzurra.

Alla porta del Napoli, però, sta già bussando la Juventus che è interessatissima a Cristiano Giuntoli. Insomma, si prevede per il Napoli una sessione di mercato estiva che potrebbe riservare qualche sorpresa.