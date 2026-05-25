De Laurentiis ha già un prescelto per il dopo Antonio Conte

Il futuro della panchina del Napoli resta al centro delle valutazioni della società in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole definire con attenzione il profilo del prossimo allenatore, ma prima di arrivare a una scelta definitiva attende di comprendere gli sviluppi legati alla situazione del Milan. Le decisioni del club rossonero potrebbero infatti influenzare in maniera determinante i piani del presidente azzurro.

Tra i candidati più apprezzati, nonostante la disfatta con il Milan, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, continua a spiccare il nome di Massimiliano Allegri, da tempo considerato uno dei preferiti di De Laurentiis. Il tecnico toscano gode di una forte stima da parte del patron del Napoli, che già in passato aveva pensato a lui come possibile guida tecnica della squadra. Il suo profilo, caratterizzato da esperienza e capacità di gestione, rappresenta una soluzione ritenuta affidabile per aprire un nuovo ciclo.

La situazione, tuttavia, resta strettamente legata agli sviluppi in casa Milan. Allegri è ancora vincolato ai rossoneri e solo un eventuale cambiamento nei rapporti tra allenatore e società potrebbe riaprire in maniera concreta la possibilità di un trasferimento a Napoli. Per questo motivo il club partenopeo segue con attenzione ogni evoluzione prima di accelerare eventuali trattative.

A rendere ancora viva questa ipotesi contribuiscono anche i rapporti personali costruiti nel tempo. Tra De Laurentiis e Allegri esiste infatti un legame di reciproca stima, mentre il tecnico vanta un rapporto consolidato con Giovanni Manna, dirigente del Napoli, maturato negli anni condivisi alla Juventus.

Il curriculum vincente di Allegri e la sua esperienza ai massimi livelli continuano a renderlo un candidato molto gradito alla dirigenza azzurra. Il Napoli resta quindi alla finestra, nella speranza che gli sviluppi provenienti da Milano possano creare le condizioni giuste per un possibile accordo.