De Laurentiis ha le idee chiare sull’allenatore… o quasi

Aurelio De Laurentiis sembra essere sicuro – o quasi – su chi allenerà il Napoli nella prossima stagione. Luciano Spalletti sembra poter rimanere

E’ un periodo nero per il Napoli. L’uscita dalla corsa scudetto si fa sentire, specialmente per via dei tanti punti persi da quelle in alto e la Juventus pronta al sorpasso. Ora c’è da blindare il piazzamento Champions, con la Roma pronta a sfruttare eventuali incertezze dei partenopei.

Il periodo sembra poter far traballare la panchina di Luciano Spalletti, che se prima era sicuro della sua permanenza ora non lo è più. Infatti, stando a voci certe, l’allenatore ex Inter e Roma dovrebbe rimanere al 90 %. Percentuale che denota incertezza e che nel caso in cui si dovesse perdere il treno Champions League potrebbe crollare vertiginosamente.

Una prossima stagione incerta

L’ambiente Napoli è decisamente destabilizzato. L’aver messo in ghiaccio i rinnovi di contratto ha decisamente creato l’effetto contrario a quello che ADL voleva. La squadra appare disattenta e spesso anche poco lucida. Non è il bel Napoli che si è visto per gran parte della stagione e lo testimonia anche un centrocampo che non è al meglio.

Luciano Spalletti e la dirigenza lo avevano affermato più e più volte, l’obiettivo era la qualificazione europea. Arrivare così in alto da sperare nello scudetto ha aumentato le aspettative dirigenziali, finendo per risultare come una lama a doppio taglio. Spalletti sembra poter rimanere comunque sulla panchina degli azzurri, ma un finale pessimo di stagione potrebbe risultargli caro. Bisogna arrivare in Champions League, non sono contemplati errori.