De Laurentiis ha pronto il rinnovo per un altro anno a Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso ogni giorno conquista un po’ di più il suo pubblico ma anche il suo presidente. Dopo lo scetticismo iniziale della piazza dovuto ai risultati negativi, il tecnico calabrese ha saputo invertire la rotta e iniziare a risalire la china in campionato e si appresta ad affrontare il Barcellona di Lo Messi per gli ottavi di finale di Champions League al massimo delle sue possibilità, ma la questione del rinnovo è sempre d’attualità.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, De Laurentiis si sarebbe già convinto ad offrirgli un rinnovo di contratto. Attualmente, Gattuso e il Napoli sono legati da un accordo fino a giugno 2021, ma il patron azzurro sembrerebbe già intenzionato a far firmare al suo allenatore un contratto per almeno un altro anno.

De Laurentiis è ben consapevole che per quest’anno è davvero difficile raggiungere il piazzamento in Champions League, visti i tanti punti di distacco dall’Atalanta (attualmente 12, ma i bergamaschi devono recuperare la sfida interna rinviata prevista per quest’oggi contro il Sassuolo per l’emergenza Coronavirus) e non pretenderà una qualificazione a tutti i costi. Magari spera di raggiungere un piazzamento in Europa League, quello sì un obiettivo plausibile.

Quest’estate, quindi, Gennaro Gattuso potrebbe trovarsi a pianificare la stagione del Napoli 2020/2021 sapendo di avere già in tasca la firma del rinnovo di contratto e, quindi, oltre a lavorare con più serenità, avrebbe la possibilità di fare una piccola progettazione a lungo termine sapendo di dover allenare gli azzurri anche per la stagione 2021/2022.