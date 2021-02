De Laurentiis inizia dal Bari: via Auteri e squadra affidata a Carrera. Ora toccherà a Gattuso?

Aurelio De Laurentiis non perdona. Dopo la sconfitta contro la Viterbese decide di sollevare dall’incarico di allenatore del Bari, il siracusano Auteri. Una scelta, quella del padre del presidente dei pugliesi Luigi, che arriva come un fulmine a ciel sereno e che non lascia presagire nulla di buono anche per l’altro club di cui è patron, vale a dire il Napoli.

L’uno a zero subito al San Nicola non permetterà a Gaetano Auteri di continuare a sedersi sulla panchina dei biancorossi. Nonostante il secondo posto nel girone C della terza serie, l’avventura per il coach siciliano finisce tutt’altro che in bellezza, distante ben quattordici punti dalla Ternana capolista.

Rumor sempre più incalzanti vorrebbero il già ex giocatore dei baresi, Massimo Carrera subentrare ad Auteri dopo le belle annate allo Spartak Mosca (con cui vinse il titolo di Russia nel campionato 16/17 e la Supercoppa nell’annata successiva) e la deludente parentesi greca. L’ex bianconero è stato poi esonerato dall’AEK lo scorso 22 dicembre.

Carrera ritorna a Bari, dunque, da allenatore dopo aver militato nel club per cinque stagioni dal 1991 al 1996. Il piano della famiglia De Laurentiis è quello di sfruttare la sua grande esperienza internazionale per puntare subito al ritorno in Serie B. Eppure l’avvicendamento alla guida del Bari pare abbia portato molto scompiglio nell’ambiente azzurro. Si dice, infatti, che il ds Giuntoli non sia stato minimamente interpellato, creando più di qualche imbarazzo.

Dopo Auteri toccherà anche a Gattuso?

Da questo cambio al timone, però, c’è anche già chi legge una voglia di rinnovamento da parte del patron che potrebbe finire per investire anche il tecnico del Napoli, Gattuso. Proprio come il Bari, i partenopei soffrono di un distacco dalle prime giudicato allarmante in campionato. Chissà se l’arrivo di Carrera sia da valutare anche come una prova tecnica per il cambio sulla panchina azzurra. Di sicuro i prossimi match contro Atalanta e Juventus saranno il banco di prova più duro di sempre per Gattuso.