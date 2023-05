De Laurentiis lancia un messaggio alla Serie A

Napoli festeggia per la terza volta nella sua storia il tricolore. Gli azzurri dopo trentatre anni dall’ultima volta hanno raggiunto il prestigioso scudetto. Tutti i club, italiani e non, hanno fatto i complimenti a questo grande Napoli che ha saputo stupire tutti per caratteristiche individuali e di squadra. Non tutte le tifoserie però sono state felici del traguardo raggiunto dalla squadra allenata da mister Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano ha dato nuova vita a diversi giocatori del Napoli. De Laurentiis dopo la vittoria del tricolore ha fatto un annuncio importante che ha dato un segnale forte alle altre squadre di Serie A. Ecco le parole del presidente partenopeo: “Osimhen e gli altri non li venderò e Spalletti resta”. C’è, dunque, l’intenzione di andare avanti con questa squadra e con lo stesso allenatore. Osimhen è stato artefice di un ottima stagione condita, sino ad ora, da ventitre reti in A.

Lobotka e Anguissa, ovvero il regista e il motore della squadra, sono stati già confermati. De Laurentiis sembra essere pronto ad aprire un nuovo ciclo vincente nel campionato italiano. Capitan Di Lorenzo sembra voler restare a vita ai piedi del vesuvio. Kim invece ha una clausola e bisognerà capire nelle prossime settimane cosa accadrà. Giuntoli è sotto i riflettori di diversi top club ma ADL farà di tutto per tenerselo stretto a Napoli.

Sembrano esserci tutti i presupposti per un bis dello scudetto il prossimo anno. Inter e Milan non hanno risorse economiche per rilanciare con l’acquisto di campioni, la Juventus invece aspetta l’esito dell’inchiesta Prisma. Bisognerà capire anche se Lazio e Roma avranno risorse e mezzi per alzare il loro livello. Lo stesso discorso vale per i viola della Fiorentina che vogliono ritornare a vincere.

Insomma, il Napoli non sembra volersi fermare e questa non è sicuramente una buona notizia per gli altri club di Serie A. Non ci resta che sperare che le parole del presidente partenopeo siano veritiere.