De Laurentiis, like ad un tweet sulla riconferma di Gattuso: il retroscena

“Presidente, riconferma Gattuso”, questo più o meno il tweet di un tifoso del Napoli apparso nella giornata di ieri sul famoso social. Nulla di strano se non fosse per un like ricevuto dallo stesso. Come riportato dall’edizione odierna della Repubblica infatti, ad aver messo ‘Mi Piace’ al suddetto post sarebbe stato proprio Aurelio De Laurentiis.

Un like poi subito tolto, che però ha fatto in pochissimo tempo il giro della rete, tanto da finire anche sui vari media italiani. La domanda sorge spontanea: si è trattato di un segnale distensivo da parte del presidente nei confronti di Gennaro Gattuso o di un semplice errore nell’utilizzo dei social network?

Nessuno ovviamente conosce la risposta al quesito. Secondo la narrazione dei giornali comunque il rapporto tra allenatore e presidente è logoro ed ormai insanabile. Nelle ultime ore inoltre si parla di un accordo praticamente ormai raggiunto tra Gattuso e la Fiorentina per il prossimo anno.

Nel calcio però, come si sa, nulla è precluso. Così potrebbe non sorprendere più di tanto una svolta negli ultimi giorni. Il tecnico calabrese infatti sta facendo ora molto bene ed in caso di qualificazione alla prossima Champions League gli scenari potrebbero incredibilmente cambiare.

Ed in tale direzione va il like di De Laurentiis al tweet sulla riconferma di Gattuso. Un retroscena molto particolare che potrebbe anche diventare un’indizio importante sull’immediato futuro del Napoli. Chi vivrà vedrà.