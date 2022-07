De Laurentiis: Mertens ha rifiutato un anno di contratto

Che la storia d’amore tra Mertens e i suoi tifosi sia finita è ormai chiaro. Il belga è arrivato a Napoli nel 2013 e in nove anni è diventato il leader della classifica marcatori in azzurro con ben 148 reti.

Il suo contratto è terminato e da luglio da parte della rosa degli svincolati alla ricerca di una squadra nonostante i tifosi abbiano sperato in un colpo di scena finale che portasse a casa il suo rinnovo.

In realtà così non è stato, probabilmente per questioni economiche la società e l’entourage del calciatore non hanno trovato l’accordo giusto nonostante Dries si sia reso disponibile ad una riduzione dell’ingaggio.

Sulla questione si è finalmente espresso il presidente De Laurentiis che è stato intercettato da alcuni tifosi e ha dichiarato quanto segue: “Ho offerto 2,4 milioni a Mertens e lui ha rifiutato per un anno di contratto“. Quindi, stando a quanto dichiarato, sembra essere stato lo stesso Mertens a rifiutare l’offerta in quanto avrebbe solamente rimandato l’inevitabile e si sarebbe trovato tra un anno, all’alba dei 36 anni, nella situazione attuale.