De Laurentiis ‘mette le ali’ al Napoli, 20 milioni di euro per un talento argentino

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione. Mentre gli azzurri si allenano in campo, gli scout azzurri sono già proiettati ai nuovi talenti da portare in Campania Sarà proprio in estate, infatti, che potrebbero cambiare alcune situazioni nella rosa azzurra. Non a caso, gli scout sono particolarmente attenti al mercato per cercare di accaparrarsi i talenti disponibili.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com gli intermediari di Thiago Almada hanno avuto contatti con l’entourage del Napoli. Al momento, non risultano accordi tra le società ma non è da escludere l’eventualità di un trasferimento. La valutazione dell’attaccante argentino si aggira sui 20 milioni di euro.