De Laurentiis: “Non lo cedo per questa cifra”

Aurelio De Laurentiis nel corsa della sua gestione della società partenopea è riuscito a portare al Napoli sempre grandi talenti. Ovviamente le sue fortune sono state fatta sopratutto grazie al direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Basti pensare che nell’ultima sessione di mercato la società azzurra ha scoperto due talenti come Kim e Kvaratskhelia. Ma se facciamo un passo indietro possiamo ricordarci del vari Koulibaly, Cavani, Mertens ecc.

Il patron azzurro però è sempre stato restio a cedere i suoi giocatori più rappresentativi. Qualche anno fa possiamo ricordare di un intervista in cui De Laurentiis disse: “Non lo cedo per questa cifra” riferendosi ai 50 milioni che il Chelsea offrì per Hysaj. Il terzino albanese con Maurizio Sarri fece benissimo ai piedi del Vesuvio.

Dopo l’addio del tecnico toscano però il rendimento di Elseid Hysaj iniziò a calare fino ad essere relegato in panchina. Ora il terzino destro si trova alla Lazio dove si trova ad essere il panchinaro di Manuel Lazzari. Pur ritrovandosi con Sarri nella capitale, il calciatore albanese non è riuscito a ritrovare le grandi prestazione che ha fornito a Napoli per un breve periodo.

In questa stagione Hysaj ha collezionato con il club biancoceleste 12 presenze in Serie A, 6 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Il prezzo del suo cartellino è sceso vertiginosamente, la cifra che gli viene accostata è di circa 5 milioni di euro. Possiamo pensare che sia stato uno dei rimpianti più grandi di De Laurentiis non averlo venduto ai Blues per 50 milioni di euro.

Il classe ’94 compirà a Febbraio 29 anni, ha ancora qualche anno per poter dimostrare di giocare ad alti livelli. In Serie A ha giocato tra Empoli, Napoli e Lazio più di 300 partite. Chissà se un giorno potrà ritornare quel terzino che fece innamorare Sarri negli anni in cui il Napoli stupiva con il suo gioco.