De Laurentiis offre un contratto di cinque anni a Fabian Ruiz

Il patron azzurro temerebbe per un nuovo caso Milik, tanto da offrire un contratto di cinque anni a Fabian Ruiz

Vi è il pericolo di un Milik 2.0. in casa Napoli. Fabian Ruiz sembra poter lasciare la formazione partenopea a fine stagione, con la sua volontà che sembra essere quella di tornare in Spagna.

Aurelio De Laurentiis non ci sta e sembrerebbe aver offerto al calciatore spagnolo un rinnovo di ben cinque anni, pur di mantenerlo in rosa. Il contratto del centrocampista scadrà a Giugno 2023 e i contatti tra le due parti sono insistenti. Il giocatore e la società si rivedranno sicuramente prima della partita con lo Spezia, ma bisogna tenere in conto che il mercato sta facendo capolino.

Il Real Madrid è interessato

E’ notizia degli scorsi giorni e a quanto pare sembra trovare sempre più conferme. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti – fresco vincitore della Liga – vorrebbe Fabian Ruiz per sostituire Luka Modric. Il croato dovrebbe lasciare – salvo clamorosi colpi di scena – alla fine della stagione 2022/2023. Il Real Madrid vorrebbe muoversi d’anticipo, per evitare di dover rincorrere sul mercato.

Se davvero così fosse, il Napoli riceverebbe un grossissimo smacco. Il calciatore sembra gradire la destinazione, ma i discorsi con i partenopei sono ancora totalmente aperti. Secondo fonti certe, Aurelio De Laurentiis avrebbe preferito rivedersi in questi giorni con il calciatore senza mettere in mezzo l’agente. La volontà del patron partenopeo è quella di offrire un quinquennale da circa tre milioni e mezzo di euro a stagione. Cifre superiori a quelle che percepisce al momento – il calciatore prende poco meno di due milioni – che potrebbero far cedere.