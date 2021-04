De Laurentiis, pace fatta con Gattuso? Permanenza da non escludere

Il Napoli nell’ultimo periodo sta facendo un finale di stagione clamoroso, con una media punti quasi da scudetto. Ora l’obiettivo di finire tra le prime 4 è molto vicino e gran merito di questa situazione si deve a Gennaro Gattuso.

Il tecnico calabrese, nonostante da tempo sia un separato in casa, ha ripreso le redini della squadra dopo parecchie avversità. E così, secondo quanto riportato soprattutto da Il Mattino nelle ultime ore, la sua permanenza in quel di Napoli per la prossima stagione non è poi da escludere del tutto.

Secondo i media infatti, gli ultimi risultati positivi stanno facendo riflettere molto Aurelio De Laurentiis. L’impressione è quella di una voglia di ricucire il rapporto da parte del patron azzurro. A confermare ciò vi è ad esempio il tweet di ieri di ADL pubblicato subito dopo la vittoria contro la Lazio, “Un grande spettacolo. Continuiamo così! #ADL”.

Inoltre la permanenza di Gattuso sposerebbe perfettamente il ridimensionamento azzurro per quanto riguarda il monte ingaggi. Al momento infatti, soprattutto dopo la cocente esperienza con Ancelotti, il Napoli non può permettersi di ingaggiare un top per la propria panchina.

Il tecnico calabrese invece si accontenterebbe di uno stipendio di circa 2 milioni di euro annui, cifra perfettamente allineata alla politica dirigenziale partenopea. Resta da capire però se il rapporto logoro possa essere ricucito da qui a fine stagione. Non è da escludere in tale direzione l’intervento di Mendes, agente di Gattuso ma in ottimi rapporti anche con De Laurentiis.