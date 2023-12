De Laurentiis pensa già al post Mazzarri: individuato il nuovo allenatore?

Il presidente De Laurentiis non smette mai di lavorare soprattutto perché gli occhi sono rivolti già alla stagione 2024/2025 e il Napoli non ha ancora definito quello che sarà il futuro della panchina.

L’esperienza con Rudi Garcia non è andata come ci si sarebbe aspettato, la squadra in campo non era quella vista con Spalletti e il patron azzurro non ha perso tempo. A stagione iniziata arriva Walter Mazzarri accettando la sfida con un contratto fino al termine della stagione.

Ciò significa che nel corso dei mesi estivi Aurelio De Laurentiis dovrà trovare un nuovo allenatore capace di cogliere l’eredità che Walter Mazzarri lascerà a giugno per ricostruire una squadra degna dei Campioni d’Italia.

C’è un profilo in particolare che ha catturato l’attenzione. Si tratta di Raffaele Palladino che sta facendo davvero molto bene con il Monza mettendo in mostra le qualità della squadra.

L’indiscrezione arriva da Gianluigi Longari ai microfoni di Sportitalia: “Proseguendo con l’apprezzamento da parte di De Laurentiis nei confronti di Palladino che resiste anche a distanza di mesi da quel flirt estivo non consumato a causa della fedeltà al Monza manifestata dal tecnico dei brianzoli“.