De Laurentiis protagonista del mercato: confermato Kvaratskhelia, ceduto Osimhen

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha dominato la scena del mercato estivo, distinguendosi per operazioni di grande rilevanza. Ha portato a termine diversi acquisti di alto livello, seguendo le indicazioni del nuovo tecnico Antonio Conte, desideroso di rinforzare la squadra con giocatori di qualità.

Nonostante la cessione di Victor Osimhen, unico top player ad aver lasciato il club, De Laurentiis ha mantenuto saldi i principali pilastri della rosa, tra cui Khvicha Kvaratskhelia, considerato imprescindibile per il progetto futuro.

Kvara non si tocca

Il contratto dell’attaccante georgiano scade nel giugno 2027, e il patron del Napoli non solo ha resistito a una forte pressione dall’estero, ma ha anche dichiarato l’intenzione di legare ulteriormente il giocatore al club.

In estate, il Paris Saint-Germain aveva messo sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro per assicurarsi Kvaratskhelia, ma De Laurentiis ha risposto con fermezza, affermando: “Non lo venderò nemmeno per 150 milioni”. Una promessa mantenuta, che ha garantito la permanenza della giovane stella in azzurro.

Antonio Conte è convinto che il successo del Napoli in questa stagione dipenderà in larga misura dal contributo dei giocatori chiave, con Kvaratskhelia in testa alla lista dei protagonisti su cui poter contare per puntare in alto.