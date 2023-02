De Laurentiis punta a blindare Kim

Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando per blindare Kim Min Jae e evitare che possa lasciare Napoli la prossima stagione

Stagione da urlo per il difensore sud coreano, che sta sorprendendo tutti oltre ogni aspettativa. Sostituire Kalidou Koulibaly era già difficile, ma far meglio sembrava impossibile. Il difensore, però, sta riuscendo a dimostrare di poter essere uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

Aurelio De Laurentiis, per questo, starebbe lavorando per provare a blindare l’asiatico e evitare possa partire nella prossima finestra estiva di mercato. A lui si sono già interessate Manchester United e altre squadre inglesi, che potrebbero tornare alla carica già da giugno.

Aurelio al lavoro

Qualche giorno fa il patron azzurro si è fatto scappare un complimento verso se stesso, dicendo di essere “Molto bravo nelle contrattazioni”. Chiare parole che richiamano ad eventuali rinnovi di contratto, che potrebbero aprire al rinnovo per Kvaratskhelia e Kim Min Jae. I due giocatori dovranno far parte necessariamente del Napoli del futuro, che vuole vincere in ogni dove.

Il patron azzurro non ha mai nascosto il suo gradimento per il giocatore sud coreano e in estate al suo arrivo ha speso ottime parole per lui: “Mi piace l’idea di avere un coreano. A parte che è un coreano sui generis perché è alto 191 centimetri. Poi mi interessa sposare la condizione coreana con quella napoletana, del Sud. Sono due mondi che possono compensarsi tra di loro. Uno molto tecnologico, ma sempre molto su vista, e l’altro molto verace, fatto di grandi suggestioni, di grandi filosofie, di grande contaminazione culturale“