De Laurentiis punta su Conte dopo attente valutazioni

Durante l’estate, Aurelio De Laurentiis ha preso una decisione strategica cruciale per il futuro del Napoli, scegliendo Antonio Conte come allenatore. Dopo un’approfondita riflessione, il presidente ha offerto al tecnico pugliese un contratto triennale, concedendogli piena libertà anche nelle operazioni di mercato.

Molti degli acquisti estivi sono stati selezionati su esplicita richiesta di Conte, con l’unica eccezione di Rafa Marin, un giovane di prospettiva che, al momento, potrebbe non essere ancora pronto per un ruolo di rilievo in una squadra di alto livello come quella napoletana. Nonostante la fiducia riposta in Conte, De Laurentiis ha mantenuto buone relazioni anche con altri allenatori di spicco.

Gli altri nomi di De Laurentiis

Tra questi, Vincenzo Italiano è stato tra i nomi presi in considerazione dal presidente partenopeo. Tuttavia, il tecnico, che ha ottenuto ottimi risultati a Firenze, sembra attraversare un momento complicato a Bologna, dove la squadra ha recentemente pareggiato 2-2 contro il Como, una prestazione che ha sollevato dubbi tra i tifosi.

Sui social, i sostenitori del Napoli non hanno mancato di esprimere il loro sollievo per la scelta di De Laurentiis, con commenti come: “De Laurentiis ha evitato il flop dell’anno”; “Da Vincenzo Italiano ad Antonio Conte, ci siamo salvati in extremis”.

Questi sentimenti riflettono la convinzione diffusa tra i tifosi che Antonio Conte sia la scelta giusta per portare il Napoli verso nuovi successi.