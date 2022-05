De Laurentiis racconta il colpo Higuain e la reazione di Bigon

Con il ritorno del Napoli in Serie A, gli azzurri hanno visto il susseguirsi di attaccanti fortissimi, che hanno scritto la storia e i record dei partenopei in poco tempo: Quagliarella, Cavani, Mertens, Osimhen ed infine Higuain. Se il belga è diventato il marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli con 148 reti, il “Pipita” ha stabilito il record di marcature in Serie A in una singola stagione (36 reti), poi eguagliato da Ciro Immobile.

In quella stagione, gli azzurri guidati da Sarri, arrivarono secondi a 82 punti, dietro alla solita Juventus con 91 punti. Il pipita, prima dell’ultima partita, aveva realizzato un totale di 33 partite: per fare la storia servono 3 reti. L’ultima partita è contro un Frosinone già retrocesso. Piove a dirotto, lo stadio è pieno come un uovo per dire grazie al Napoli di Sarri e spingere l’argentino verso il record. Finirà 4-0, in un festival del goal inaugurato da Hamsik e impreziosito dalla tripletta di Higuain. Una serata incredibile ed indimenticabile!

Il classe 87′, grazie a quella stagione e a numeri da vero campione, entrò nel cuore dei tifosi napoletani, prima del fatidico trasferimento alla Juventus del calciomercato del 2016. Fu uno degli investimenti più importanti della gestione De Laurentiis (prima dell’acquisto di Osimhen dal Lille), da cui ne scaturì una cessione altrettanto ricca: venduto alla società bianconera per circa 100 milioni di euro.

La trattativa per portarlo dal Real Madrid all’ombra del Vesuvio fu molto complessa: lo ha ricordato lo stesso patro del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro di Dimaro. Nel corso della preparazione precampionato del 2013, improvvisamente fu annunciato il super acquisto dai blancos assieme a Raul Albiol e Josè Maria Callejon, che si sono rivelarono dei pilastri assoluti della squadra.

L’attaccante argentino fu acquistato per una cifra intorno ai 36 milioni di euro più bonus fino ad un totale di 40 milioni. Il centroavanti nato a Brest, era nel mirino di diversi club, ma la spuntò il produttore cinematografico che ha ricordato quei momenti: “Higuain l’ho voluto io, in prima persona, ed andai a prenderlo con Chiavelli in segreto. Pensate che non lo sapeva neanche il direttore sportivo Bigon che si offese e mi disse: ma come, prendete Higuain senza nemmeno dirmelo?”.