De Laurentiis rimproverò Gattuso per l’acquisto di Osimhen

Tra le conferme della stagione del Napoli c’è senza dubbio Victor Osimhen. Nonostante qualche piccolo infortunio e la sua partecipazione alla Coppa d’Africa, il nigeriano si è imposto come pedina fondamentale del gioco di Luciano Spalletti: è stato l’elemento capace di fare la differenza e di spostare gli equilibri durante tutta la stagione.

Ben tredici i suoi goal in campionato nelle ventitré presenze in maglia azzurra. Ancora migliore è il suo score in Europa League: Spalletti l’ha schierato per cinque volte e l’ex Lille ha marcato il cartellino per ben quattro volte.

A svelare un piccolo retroscena riguardo il suo acquisto è stato il noto giornalista Massimo Brambati durante la trasmissione “Il Processo” andata in onda ieri sera sul canale 7 Gold.

In particolare, Brambati ha raccontato un aneddoto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso avvenuto qualche tempo dopo l’acquisto del nigeriano. Nelle prime apparizioni in maglia azzurra, Osimhen non aveva convinto e aveva provocato lo scetticismo di alcuni tifosi e anche della dirigenza.

Stando a quanto riportato da Brambati, De Laurentiis, insoddisfatto delle prime prestazioni del neo acquisto Osimhen, si sarebbe rivolto a Gennaro Gattuso, il quale ne aveva consigliato l’acquisto, per fargli un piccolo “rimprovero”. Gli avrebbe addirittura detto: “Ma che brocco mi hai fatto prendere?”