De Laurentiis risponde alle critiche dei tifosi e fa il punto della situazione

Nella giornata di ieri il presidente della società calcistica Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e in una lunga intervista ha fatto il punto della situazione sulla società e sul calciomercato.

La prima questione riguarda Koulibaly, il presidente ha dichiarato di aver provato a convincerlo di restare a Napoli offrendogli un ingaggio di 6 milioni ma il calciatore desiderava andare via. Su di lui avevano puntato gli occhi ben due squadre in Europa, sia il Barcellona che il Chelsea, e a questo punto De Laurentiis ha dichiarato: “Se un calciatore vuole una nuova esperienza in un club prestigioso, nel miglior campionato del mondo, uno deve essere riconoscente e non può trincerarsi dietro un no“.

L’intervista continua affrontando il tema caldo di questa sessione di mercato, Dries Mertens. In base a quanto dichiarato da De Laurentiis i tifosi possono sicuramente salutare l’attaccante in quanto non è stato trovato l’accordo con la società. Secondo il presidente la squadra ha bisogno di giocatori giovani che siano in grado di garantire un buon futuro per i prossimi anni così come è accaduto all’acquisto di Koulibaly, Mertens o Cavani.

L’ultima novità riguarda gli abbonamenti, la campagna partirà a breve e proporrà tariffe scontate per le famiglie con figli sotto i 14 anni fino al 50% di sconto.