De Laurentiis si scaglia contro Agnelli

Il presidente Aurelio De Laurentiis in una intervista a “Report” si è scagliato contro Andrea Agnelli. Il patron del Napoli ovviamente è andato giù pesante con le parole. C’è ad oggi un vero e proprio scontro tra i presidenti dei club di Serie A nella Lega Calcio. Ci sono varie tematiche su cui dibattono a partire dall’ingresso di un fondo nella Lega, opzione che non va giù ad ADL.

Su Twitter l’account della trasmissione ha pubblicato un video con alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis: “Ho usato il signor Agnelli, perché mi serviva che lui mi andasse in culo ai fondi che erano un’altra stronzata.” Poi sono state poste queste due domande al presidente del Napoli:

“C’era un cordata di presidenti che voleva far entrare i fondi?” e poi di conseguenza “Lei ha cercato una sponda in Agnelli?” e ADL ha risposto così: “Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto, anni a un fondo”. Poi alla seconda domanda ha replicato così: “Allora io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi.”

Il patron riesce sempre il modo di far parlare di se, nel bene e nel male. E’ stato protagonista in questa estate di grandi acquisti, grazie sopratutto al ds Giuntoli, mentre nella sua ultima intervista ha avuto modo di porsi al centro dell’attenzione grazie ai suoi modi non proprio garbatissimi.

Vedremo se il presidente della Vecchia Signora risponderà a quello che ha detto il patron azzurro. Per ora i tifosi del Napoli pensano solo a godersi il +10 dalla Juventus e la fantastica vittoria per 5-1 sui bianconeri.