De Laurentiis sogna un acquisto da un’altra big italiana!

Il finale di stagione del Napoli, dopo il passo falso a Parma e la vittoria dell’Inter a Como, servirà soprattutto per blindare il quarto posto utile per qualificarsi in Champions League. Poi, in estate, dopo la consueta riunione tra De Laurentiis e Antonio Conte per capire se ci sono i margini per andare avanti, si progetterà la prossima stagione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Davide Frattesi, centrocampista da tempo accostato al club partenopeo. Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni secondo cui il giocatore potrebbe restare in Italia, rinunciando a un eventuale trasferimento in Premier League.

Frattesi, infatti, è alla ricerca di maggiore continuità e spazio in campo, condizioni che finora non ha trovato pienamente all’Inter. Nonostante l’interesse concreto di club inglesi come Newcastle e Nottingham Forest, il centrocampista della Nazionale italiana non escluderebbe la possibilità di proseguire la sua carriera in Serie A.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica l’Interista, anche il Napoli si sarebbe inserito nella corsa al giocatore, con l’intenzione di rinforzare la propria linea mediana. Tuttavia, la concorrenza resta alta, con Juventus e Roma ugualmente interessate al profilo del centrocampista.

Dal punto di vista economico, l’Inter continua a valutare Frattesi non meno di 35 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe essere coperta più facilmente dai club inglesi, mentre le società italiane potrebbero provare a impostare una trattativa basata su prestiti con obbligo di riscatto o inserimento di contropartite tecniche.