De Laurentiis spara un prezzo altissimo per Osimhen

Il Napoli di mister Luciano Spalletti continua a convincere in Serie A. In 17 partite ha totalizzato 44 punti vincendo quattordici gare e perdendo solo la sfida a San Siro con l’Inter. Uno dei protagonisti di questo splendido avvio di stagione da parte degli azzurri è sicuramente l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Il numero 9 del Napoli ha segnato 10 reti e si trova a guidare la classifica marcatori.

Osimhen ha giocato in questa stagione solo 13 partite a causa di un piccolo infortunio. Statisticamente avendo segnato 10 reti ed avendo servito due assist, il nigeriano in 12 partite su 13 ha contribuito ad una rete azzurra. Numeri da capogiro e prestazioni da grande attaccante fanno impazzire la tifoseria azzurra e la dirigenza partenopea. Difatti Aurelio De Laurentiis ha dichiarato che il suo centroavanti lo valuta almeno 140 milioni di euro.

Ecco le parole che ha riportato “Il Mattino” del patron azzurro: “Sicuro, non è una esagerazione. Tanto pensa De Laurentiis che valga Osi, l’attaccante che è come un gorgo, una fossa delle Marianne che inabissa qualunque cosa gli capiti nei radar (attira palloni, affoga avversari), è una calamita umana. Il nigeriano sa fare tutto bene: otto gol nelle ulti- me otto gare. È senza dubbio, il nuovo sovrano del Napoli. Insostituibile“.

E’ il terzo anno consecutivo che il nigeriano arriva in doppia cifra in Serie A e quest’anno avrà la possibilità di migliorare il record dello scorso anno di 14 reti. Osimhen però dovrà riuscire a ritrovare la via del gol anche in UEFA Champions League, nella quale ha segnato quest’anno solo una rete.

140 milioni di euro è una cifra altissima, ricordiamo che ADL tre anni fa lo acquisto per una cifra vicino ai 70 milioni di euro. C’è aria di plusvalenza anche se la dirigenza partenopea cercherà in tutti i modi di tenere l’attaccante nigeriano legato al Napoli. L’unica cosa certa per ora è che il Napoli con Osimhen continuerà a far parlare di se.