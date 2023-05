De Laurentiis, ultimo tentativo per Spalletti: il rilancio

Il patron partenopeo sembra intenzionato a tentare un rilancio per provare a trattenere Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis starebbe studiando la proposta di rinnovo

La telenovela che coinvolge Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis e il Napoli non sembra accennare a fermarsi. A fine campionato sapremo di più, con l’allenatore degli azzurri che ha già annunciato ci siano già risposte e accordi in essere.

Il tecnico partenopeo vorrebbe fermarsi e rescindere con il Napoli, prendendo un anno sabbatico. Però, a quanto pare, il presidente azzurro sarebbe intenzionato a non demordere fino alla fine. Ci sarebbero tentativi in corso per provare a trattenere l’attuale allenatore del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe pronta un’ultima proposta: 4 milioni annui per cercar di fargli fare marcia indietro.

Cosa ha detto Spalletti

L’allenatore del Napoli ha però già detto la sua: “Il discorso ormai è definito, non è che si cambia idea tutti i giorni. È un discorso che viene da lontano, stando dentro al lavoro dal mattino alla sera uno matura delle robe perché c’è da esibire questo spettacolo tutte le volte. Se non sei convinto di dargli tutto quello che merita a questa piazza, è giusto fare dei ragionamenti. Si fanno dei ragionamenti e si arriva ad una conclusione e poi si va dritto. Non è che ci sia piovuta addosso”. Un discorso che sembra aprire all’addio, con Spalletti che si fermerà e non allenerà almeno per un anno. Tutto salvo clamorosi colpi di scena, con Aurelio De Laurentiis pronto a provarci fino alla fine.