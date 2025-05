De Laurentiis vuole fare di tutto per convincere Conte a restare: Sudakov a un passo

In attesa delle ultime due giornate di campionato che potrebbero regalare il quarto scudetto, il Napoli sta già pianificando il calciomercato estivo con l’obiettivo di confermare la squadra ai massimi livelli. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato durante la trasmissione La Domenica Sportiva su Rai, Aurelio De Laurentiis è determinato a costruire una rosa competitiva, puntando su giocatori di qualità e dal profilo internazionale per convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra.

Uno dei nomi più vicini al club partenopeo è quello di Heorhiy Sudakov, giovane talento ucraino dello Shakhtar Donetsk. Il centrocampista, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo, dovrebbe arrivare a Napoli per una cifra di circa 40 milioni di euro. Dopo l’ufficializzazione di Marianucci, Sudakov rappresenterebbe il secondo importante colpo di mercato del Napoli in questa fase iniziale.

Parallelamente, la dirigenza azzurra è in attesa della risposta di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, legato da una profonda amicizia con Romelu Lukaku, avrebbe ricevuto un’offerta biennale da 16 milioni di euro netti complessivi, oltre a un ricco bonus alla firma. L’eventuale arrivo del fantasista del Manchester City darebbe una svolta clamorosa alla campagna acquisti e segnerebbe un segnale forte per la permanenza di Conte.

Per il reparto offensivo, il Napoli ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca, attaccante italiano reduce da una stagione interessante. Intanto la Juventus ha tentato l’assalto a Victor Osimhen, mettendo sul piatto 80 milioni di euro, proposta rispedita al mittente. Cristiano Giuntoli, però, non si dà per vinto e starebbe lavorando a una nuova offerta per convincere il club azzurro a cedere il suo bomber nigeriano.

Il presidente De Laurentiis, consapevole dell’importanza di trattenere un tecnico del calibro di Antonio Conte, sembra puntare tutto su un mercato di alto livello, in linea con le aspettative del tecnico leccese. Solo una campagna acquisti da Champions, con innesti di grande qualità e visione a lungo termine, potrà evitare un addio che sarebbe pesantissimo per il futuro del progetto Napoli.