De Laurentiis-Zielinski, è rottura dopo l’ultima proposta del presidente

È rottura tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il calciatore Piotr Zielinski. Tra il presidente, l’agente e il calciatore è scattato il gelo dopo il rifiuto del calciatore dell’ultima proposta economica, un ribasso considerazione fuori luogo da parte del centrocampista il quale ha rifiutato un contratto di 2.2 milioni di euro a stagione.

Il giocatore, infatti, era disposto ad una riduzione rispetto ai 4.5 milioni attualmente percepiti, ma non alle cifre proposte da parte del presidente. Dopo il secco ‘no’, non ci sono più margini di trattativa, con il giocatore che ha quindi aperto le porte al trasferimento in Arabia Saudita. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis prima del ritiro di Dimaro: “So di avere calciatori alla fine di un ciclo, io devo decidere se portarli in ritiro o costringerli a cercare altri lidi. Non voglio essere cattivo con nessuno ma, visto che questi calciatori sono vittime di agenti famelici, dico “Vi sta bene così?”. Avete trovato pane per i vostri denti, ora posso anche mettervi a dormire e pagarvi a vuoto“.