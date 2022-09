De Laurentis pensa al rinnovo di Spalletti

Il Napoli quest’anno ha avviato la stagione nel migliore dei modi. I partenopei hanno avuto un esordio spettacolare in UEFA Champions League con il Liverpool, una gara a senso unico che ha premiato gli azzurri con il risultato di 4-1. In campionato invece il Napoli è primo a pari punti con Atalanta e Milan a quota 14 punti. Grazie a queste prestazioni il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a pensare al rinnovo di mister Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano è nell’ultimo anno di contratto anche se ADL vanta un’opzione unilaterale per il terzo anno. Del rinnovo di Spalletti ne ha parlato anche l’edizione odierna de “Il Mattino“, provando a immaginare quale siano le tempistiche per l’incontro con il mister azzurro. Ecco un estratto:

“De Laurentiis e Spalletti prima o poi dovranno affrontare il discorso rinnovo. Nessuno ha fretta di farlo, anche perché De Laurentiis ha l’opzione per il terzo anno. Ovviamente, non la eserciterà in maniera unilaterale, nel senso che è impensabile che lo faccia senza prima parlare con Spalletti e avere il suo via libera.”

Il quotidiano ha poi concluso così: “C’è da mettersi all’opera per blindarlo. C’è tempo. L’impressione è che sarà la pausa per i mondiali il momento per cominciare a capirlo. La sensazione è che De Laurentiis chiederà pure i motivi dei cambi, ma che difficilmente se lo lascerà andare via.”

Una questione che viene vista dal giornale come una priorità. Troppo importante il tecnico per questa squadra che sta vivendo un grande momento di forma ma, sopratutto, che sta giocando un ottimo calcio. Il mister ha saputo valorizzare molti dei giocatori che aveva in rosa e sta provando a tirar fuori da questi ultimi il massimo. Ora Spalletti ha due impegni da preparare, prima quello in Champions contro i Rangers e poi il big match di Serie A contro il Milan, speriamo che si concludano nel migliore dei modi.