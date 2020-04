De Lellis-Damante: aperte le scommesse su un possibile matrimonio fra i due

È un fatto ormai confermato che Andrea Damante e Giulia De Lellis siano tornati insieme. Dopo settimane di insinuazioni, in cui il web era impazzito alla ricerca di indizi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono usciti allo scoperto. Ora, però, si sono aperte le scommesse riguardo un possibile, seppur lontano, matrimonio.

LA FINE DELLA STORIA CON IANNONE – Dopo giorni in cui si vociferava una possibile crisi fra i due, l’influencer ha annunciato su Instagram la rottura con Andrea Iannone. Sebbene non lo avesse detto chiaramente, aveva fatto intendere la sua situazione con l’ex fidanzato. Inoltre, Giulia aveva anche annunciato di aver preso in affitto un appartamento a Pomezia, la sua città natale. Dopo queste notizie, sono stati in molti a pensare che dietro questa inaspettata decisione ci fosse lo zampino di un ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice e Damante.

PAPARAZZATI INSIEME – Sono stati molti gli indizi che hanno portato gli utenti del web a credere che l’ex tronista e la De Lellis stiano trascorrendo la quarantena insieme. La conferma, però, è arrivato da delle foto pubblicate dal settimanale Chi. I due, infatti, sono stati avvistati insieme mentre stavano facendo la spesa.

SI TORNA A PARLARE DI MATRIMONIO – Nonostante i due non abbiano ancora chiarito cosa stia accadendo fra di loro, i fan già pensano a delle possibili nozze. La coppia, prima della loro rottura, avevano anche parlato del fatidico passo avanti e dei progetti a riguardo.

Andrea, in un’intervista del 2018, aveva parlato del matrimonio, dichiarando: “Tra un anno e mezzo o due si potrebbe già fissare una data”. Con questo ritorno di fiamma, si sono aperte le scommesse riguardo un possibile matrimonio tra i due.

LE QUOTE – Tenendo conto delle tempistiche di cui avevano parlato Damante e De Lellis, tra i quotisti, in molti scommettono che la coppia andrà all’altare entro il 31 gennaio 2021 che vale infatti una quota 4.00, una delle più basse tra le coppie sulle quali scommettere.