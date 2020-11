De Lellis – Iannone, il pilota di MotoGP pubblica una canzone di Irama: frecciatina social all’ex fidanzata?

Non è un periodo fortunato per Andrea Iannone, pilota di MotoGP sospeso per quattro anni a causa della sua positività al test anti doping. Iannone, molto famoso anche per le sue relazioni amorose, è spesso al centro del gossip a causa di queste ultime e in questo periodo non si è fatto mancare assolutamente nulla.

DA BELEN A GIULIA DE LELLIS – Dopo aver trascorso un periodo abbastanza lungo al fianco di Belen Rodriguez, Andrea Iannone si è lanciato a capofitto nella sua storia d’amore con Giulia De Lellis. Una storia durata poco più di un anno a causa della brusca rottura che ha visto la De Lellis protagonista di un ritorno in patria, a Pomezia, per passare la quarantena.

Alla fine si è scoperto che Giulia era tornata assieme al suo ex fidanzato Andrea Damante, storia tuttavia conclusa di nuovo qualche tempo fa. Insomma, delle relazioni veramente intricate, tutte con un triste finale. In tutto ciò, Andrea Iannone dapprima ha sofferto parecchio per la sua rottura con Giulia, successivamente è tornato alle sue frequentazioni; innumerevoli le voci che hanno fatto il giro del web.

ANDREA IANNONE E LA FRECCIATINA SOCIAL A GIULIA DE LELLIS – In queste ore, Andrea Iannone si è reso protagonista nuovamente per un messaggio criptico condiviso sul suo profilo Instagram. Il pilota di MotoGP ha pubblicato una stories dallo sfondo nero e una canzone di Irama intitolata “Vuoi sposarmi?”. Tuttavia, Iannone ha inserito anche un emoji particolare che esprime disappunto.

Alcuni hanno ipotizzato si potesse trattare di una chiara frecciatina social a Giulia De Lellis, la quale prima di lui è stata per alcuni mesi proprio con Irama. E voi cosa pensate di questa situazione? Nel frattempo Giulia De Lellis si gode la sua conoscenza con Carlo Beretta.