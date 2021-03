De Ligt: “Ho scelto la Juve per imparare dai più grandi. Buffon sembra un 29enne”

Matthijs De Ligt ha svelato importanti dettagli sul suo arrivo alla Juventus e sulle motivazioni che l’hanno spinto a scegliere i bianconeri tra la folta concorrenza. Ecco un estratto delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Telegraph:

“Non ho mai sentito nulla sull’interesse del Manchester United. E’ stato un lungo processo, come quando facevo matematica a scuola. Ho messo sul piatto i pro e i contro di ogni destinazione, e alla fine ho scelto la Juve.

Se sai difendere qui sai farlo ovunque. Sono arrivato dove desideravo, so che qui posso imparare dai più grandi come Chiellini, Bonucci, Buffon e Ronaldo. Continuo a osservare Cristiano in allenamento e a chiedergli consigli.

La pressione si sente in ogni gara per dimostrare al mondo intero che sono da Juve. La Champions è sempre speciale ma la concentrazione è la stessa delle altre partite. Se a 15 anni mi avessero detto che sarei stato a questi livelli non ci avrei mai creduto, ma nel calcio c’è una nuova sfida di giorno in giorno”.

Buffon? “Quando lo vedo non sembra che abbia il doppio dei miei anni con ancora tutta quella forza in corpo: ha la testa di un 29enne, ma in realtà potrebbe essere mio padre”.