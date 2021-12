De Ligt, l’addio alla Juventus potrebbe essere vicino?

Mino Raiola parla del futuro del difensore Olandese in forza alla Juventus. De Ligt potrebbe presto lasciare

Bologna-Juventus, una vittoria non propriamente convincente sotto la nebbia del Dall’Ara dei bianconeri viene offuscata da qualcosa di più grande. Post partita, difatti, Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Dazn rilasciando dichiarazioni forti.

Ha fatto scalpore quella sua critica alla squadra, in cui evidenzia una mancanza di mentalità giusta in alcuni calciatori ma senza puntare il dito su nessuno. Parole abbastanza forti, però, che hanno scosso l’intero ambiente Bianconero e alimentato il calciomercato.

Raiola rilancia e fa tremare tutta Torino

Non solo Atalanta e Roma sembrano aver percepito un terremoto. Qui però non parliamo di movimenti tettonici, bensì di un vero e proprio caso mediatico. Mino Raiola, agente di De Ligt, avrebbe difatti nella giornata di ieri rilanciato con delle dichiarazioni abbastanza scottanti sul futuro del talento della nazionale Oranje.

“De Ligt ora è pronto per un nuovo step – anche lui la pensa così”, poche semplici parole dell’Italo-Olandese che bastano per far tremare tutto. De Ligt vuole vincere, vorrebbe vincere sempre e la Juventus potrebbe non essere più il posto giusto per continuare a farlo.

Gli assistiti di Mino Raiola sono perennemente considerati come degli assegni che camminano. Inutile girarci intorno, quando hai lui come agente di un tuo giocatore è molto più probabile che ci siano problemi. Il calciatore dunque ora potrebbe fare le valigie, con Bayern Monaco e Barcellona su tutte interessate. Il difensore Olandese sta facendo bene ed è in netta crescita, di sicuro non potrà far altro che gola.

Da quest’Estate entrerà in vigore una clausola rescissoria di 150 milioni di euro per lui, ma non è detto che a fronte di una mancata qualificazione in Champions League della Juventus non possa andarsene a meno.