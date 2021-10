De Ligt, possibile addio in caso di scarso minutaggio: ecco la strategia di Raiola

Il futuro di Matthijs De Ligt alla Juventus non è così scontato. Il centrale classe 1999 olandese ha molte richieste e a fine stagione potrebbe lasciare Torino.

L’agente del difensore, Mino Raiola, vorrebbe che il suo assistito giocasse titolare in bianconero, in caso di scarso minutaggio sarebbe pronto a prendere in considerazione l’addio in estate.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, su De Ligt ci sarebbe l’interesse di club del calibro di Chelsea, Barcellona e Manchester City.

L’ostacolo maggiore alla cessione è rappresentato dal prezzo del cartellino, con la Juventus che chiederebbe i 150 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, cifra che in pochi potrebbero permettersi.

Dal canto suo, De Ligt, non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Torino, ma se dovesse trovare poco spazio nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare.