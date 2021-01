De Luca e il vaccino: “Dopo la somministrazione ho avuto solo un po’ di stordimento”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato anche il motivo per cui ha deciso di farsi vaccinare tra i primi nonostante la dose fosse destinata al personale sanitario

“Era un gesto semplicemente simbolico, per dare coraggio e fiducia soprattutto alle persone anziane”, ha rivelato il governatore campano. Per questo gesto, infatti, ci sono state delle critiche nei suoi confronti ma molti hanno comunque apprezzato il gesto simbolico.

Vincenzo De Luca ha poi parlato degli effetti collaterali avuti dopo la somministrazione della prima dose, rassicurando la popolazione: “Gli effetti? Solo un po’ di stordimento. Se con il richiamo dovessi andarmene al creatore, avrete motivo per essere prudenti. Se come spero rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi il vaccino“.

Dopo la somministrazione della prima dose, quindi, Vincenzo De Luca ha accusato soltanto qualche piccolo segno di stordimento, nulla di più.

De Luca ha infine parlato della card per tutti coloro che si vaccineranno: “Ci sarà una card per tutti i cittadini vaccinati dopo che avranno fatto il richiamo. Sul retro ci sarà un chip, ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possano esibire per andare al cinema e al ristorante con più tranquillità, avendo la certificazione che sono stati vaccinati“.